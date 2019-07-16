Рабочих завода позабавил молодой заяц

СЕГОДНЯ 07:16 2019-07-16T07:16:12+03:00

Ушастый вбежал в один из цехов и стал бегать между станков [видео]

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Накануне рабочие «Салаватстекло» стали очевидцами забавной картины. Посреди рабочего дня в цех забежал молодой заяц. Ушастый огляделся по сторонам и немого испугался – из-за гула станков в помещении было довольно шумно.

Один из рабочих снял незваного гостя на видео, и выложили ролик в социальные сети. Он предположил, что лесной гость еще совсем молодой, возможно, родился этой весной. Он также отметил, что в районе завода в этом году развелось много косых – они вынашивают потомство поблизости, около заброшенных садов. Из-за того, что в этих местах мало людей, ушастых никто не пугает и не мешает размножаться.

В тот день незваный гость пробежался по цеху, лавируя между станками, и ускользнул обратно в лес, к своим собратьям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/720387" frameborder="0"></iframe> Молодой заяц прибежал на завод.

ИСТОЧНИК KP.RU