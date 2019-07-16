2019-07-16T07:16:12+03:00
Общество

Рабочих завода позабавил молодой заяц

Ушастый вбежал в один из цехов и стал бегать между станков [видео]
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Накануне рабочие «Салаватстекло» стали очевидцами забавной картины. Посреди рабочего дня в цех забежал молодой заяц. Ушастый огляделся по сторонам и немого испугался – из-за гула станков в помещении было довольно шумно.

Один из рабочих снял незваного гостя на видео, и выложили ролик в социальные сети. Он предположил, что лесной гость еще совсем молодой, возможно, родился этой весной. Он также отметил, что в районе завода в этом году развелось много косых – они вынашивают потомство поблизости, около заброшенных садов. Из-за того, что в этих местах мало людей, ушастых никто не пугает и не мешает размножаться.

В тот день незваный гость пробежался по цеху, лавируя между станками, и ускользнул обратно в лес, к своим собратьям.

Молодой заяц прибежал на завод.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24