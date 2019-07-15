2019-07-15T17:50:59+03:00
Происшествия

Под Уфой ранее судимый мужчина надругался над девочкой-инвалидом

Бывший уголовник задержан
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Предполагаемый насильник арестованПредполагаемый насильник арестован
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В Уфимском районе мужчина изнасиловал девочку-инвалида. Преступление произошло 13 июля в селе Михайловка. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», 47-летний отец потерпевшей распивал алкоголь вместе со своим знакомым у себя дома. По всей видимости, хозяин уснул, и ночью 43-летний гость надругался над его 17-летней дочерью. Бедняжка страдает ДЦП.

На следующий день отец обратился в полицию с заявлением. Правоохранители задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело за изнасилование. Позже стало известно, что мужчина уже привлекался к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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