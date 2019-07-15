Житель Башкирии устроил пальбу на улице

СЕГОДНЯ 20:17 2019-07-15T21:17:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 13 июля в городе Кумертау конфликт на улице завершился стрельбой. Как сообщает собственный источник «Уфа-КП», возле одного из магазинов завязалась пьяная ссора между 28-летним парнем и двумя родственниками – мужчиной и женщиной. Когда конфликт достиг точки кипения, молодой человек напал с кулаками на женщину, после чего достал нож и поранил её спутника в районе шеи, голени и бедра.

Спустя полтора часа место конфликта перенеслось к дому напавшего. Видимо, пострадавший захотел взять реванш – с собой он позвал несколько человек. Его противник вместо ножа достал охотничье ружье. Парень сделал четыре выстрела в сторону и без того раненого мужчины, но в итоге задел плечо его 18-летнего приятеля. Последнего доставили в больницу и после оказания помощи отправили домой. Стрелку впоследствии тоже досталось. Его госпитализировали с резаной раной груди.

В ходе обыска дома у стрелявшего мужчины оперативники нашли целый арсенал: 19 ножей, три охотничьих ружья, сотни патронов и семь банок пороха.

ИСТОЧНИК KP.RU