2019-07-16T06:15:17+03:00
Происшествия

Погиб в свой юбилей: в ДТП с автобусом в Башкирии разбился 35-летний музыкант

Бас-гитарист в тот день отмечал свой 35-ый день рождения
Эльвина АПАРИНА
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Среди жертв в ДТП с автобусом на трассе Уфа-Белорецк в Архангельском районе оказался 35-летний Евгений Тимофеев, бас-гитарист кавер-группы «Федор Шукшин». 14 июля, в день аварии, мужчина отмечал свой юбилей. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. Вероятно, он оказался одним из тех, кого зажало в искореженном транспорте.

Группа из Набережных Челнов, в которой он играл, выступает на многочисленных правительственных, спортивных мероприятиях, корпоративах в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Москве, Самаре, Нижнем Новгороде.

Напомним, ДТП произошло вчера, 14 июня, около 9 часов вечера. Он перевернулся близ населенного пункта Ирныкши. В автобусе находились туристы из Набережных Челнов, которые возвращались домой после сплава по рекам Башкирии. Предварительно, водитель не справился с управлением в условиях сильного дождя. Сам мужчина в момент аварии был трезв. В аварии погибли шесть человек, 8 пострадали. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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