Это «убивалки»: Радий Хабиров – о детских площадках в одном из районов Башкирии

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-15T14:39:23+03:00

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На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров раскритиковал детские площадки в Аургазинком районе. Он показал чиновникам видеозапись, на которой местные жители жалуются на состояние оных по улице Химиков и Дорожников. Дети получили горки, с которых опасно спускаться, глину вместо песка и штырь, торчащий из земли. Примечательно, что до этого замглавы района отмечал в докладе, что никаких проблем с конструкциями после капремонта и у муниципалитета нет.

– Вы видели детские площадки? Это «убивалки» просто. Такое ощущение, что меня не до конца услышали, – сказал врио главы Башкирии.

Хабиров поручил разобраться с проблемой и пообещал позорить глав районов, не исполняющих должным образом свои обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU