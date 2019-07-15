2019-07-15T14:39:23+03:00
Общество

Это «убивалки»: Радий Хабиров – о детских площадках в одном из районов Башкирии

На оперативном совещании показали видео с жалобами местных жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Горки опасны для спускаГорки опасны для спуска
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На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров раскритиковал детские площадки в Аургазинком районе. Он показал чиновникам видеозапись, на которой местные жители жалуются на состояние оных по улице Химиков и Дорожников. Дети получили горки, с которых опасно спускаться, глину вместо песка и штырь, торчащий из земли. Примечательно, что до этого замглавы района отмечал в докладе, что никаких проблем с конструкциями после капремонта и у муниципалитета нет.

– Вы видели детские площадки? Это «убивалки» просто. Такое ощущение, что меня не до конца услышали, – сказал врио главы Башкирии.

Хабиров поручил разобраться с проблемой и пообещал позорить глав районов, не исполняющих должным образом свои обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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