В Башкирии семьи погибших в ДТП дорожников получат компенсацию

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-15T13:45:05+03:00

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Родственники погибших в ДТП в Башкирии дорожных рабочих получат компенсацию. Соответствующее поручение дал врио главы республики на оперативном совещании. Радий Хабиров обратился к исполняющему обязанности заместителя премьер-министра правительства Раифу Абдрахимову с просьбой поддержать семьи погибших.

Напомним, смертельная авария случилась 13 июля в Стерлитамакском районе. Volvo с цистерной врезался в стоявший УАЗик. В результате столкновения погибли четыре человека – все они были дорожными рабочими. Ещё трое угодили в больницу. В причинах аварии разбираются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU