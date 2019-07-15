МЧС Башкирии предупреждает о сильных ветрах и грозах

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-15T13:18:09+03:00

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В МЧС Башкирии предупреждают о шквалистом усилении ветра и грозах.

В период с 20 часов 15 июля до 20 часов 16 июля республику ожидает преимущественно облачная погода с прояснениями. Ночью в северной части пройдут дожди, местами сильные, на юге небольшие. Днём также пройдут дожди, однако к ним добавятся еще и грозы. Ветер большую часть дня будет западный – 5-10 м/с. Возможные шквалистые усиления до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит 11-16 градусов тепла, а днём столбик термометра зависнет между 20 и 25 градусами.

В экстренном ведомстве также сообщили, что на отдельных участках дорог ограничится видимость до 500 метров и менее.

ИСТОЧНИК KP.RU