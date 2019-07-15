В Башкирии запустят производство светильников
Благодаря предприятию появится 21 рабочее место
Мощность производства - 60 тысяч изделий в год
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В Нефтекамске будут выпускать экологичные светильники, лампы и фонари. Производство запустит ООО «Башлайт». Инвестпроект обеспечит продукцией как Башкирию, так и другие регионы.
Бюджет республики в течение первых трех лет работы ООО «Башлайт» получит около 3 млн рублей налоговых поступлений. Уже в этом году благодаря проекту появится 21 рабочее место. Мощность производства составит более 60 тысяч изделий в год.
Бизнес-план разработала Корпорация развития. Она же помогла «Башлайту» сдать пакет документов в Минэкономразвития.
ИСТОЧНИК KP.RU