«Из окон виднелось бездыханное тело»: уфимец о первых минутах после ДТП с автобусом в Башкирии

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-15T11:03:09+03:00

Очевидцы аварии не проезжали мимо, а пытались всеми силами помочь пострадавшим

По словам свидетеля, на месте было много неравнодушных людей

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Житель Уфы Алексей Б. и его сын были одними из первых свидетелей последствий аварии на трассе в Архангельском районе, где перевернулся автобус с туристами из Татарстана.

– Много людей бегало от своих автомобилей к автобусу и обратно, носили аптечки, инструменты, воду. На траве вокруг сидели пострадавшие, кто-то ходил вокруг, из раздавленных окон виднелось бездыханное тело, – рассказывает очевидец.

На месте, по словам Алексея, было много неравнодушных людей, которые были готовы оказать первую помощь пострадавшим.

Автобус после приземления на крышу сплющился. Одного из погибших раздавило между крышей и сиденьями. Окна были раздавлены до основания.

– Не знаю, что это за метал, из которого сделаны рамы, но при такой аварии шансов выжить мало, – пишет Алексей.

Машины скорой помощи и МЧС приехали спустя 30 минут после случившегося. Медики эвакуировали пострадавших, спасатели резали металл.

Как оказалось, все пассажиры были из одной и той же фирмы, которая занимается грузоперевозками.

– Со слов водителя, автобус попал в лужу и потерял сцепление с дорогой. Но это так странно, огромная тяжелая махина на разрешённой скорости не должна попасть в такую ситуацию. Не понимаю, – признается мужчина.

Напомним, смертельное ДТП произошло 14 июля возле деревни Ирлыкши. Во время ливня водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате аварии скончалось шесть человек. В больницу с различными травмами увезли восьмерых.

ИСТОЧНИК KP.RU