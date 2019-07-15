В Уфе авиакомпания задержала рейс в Турцию на 15 часов
Royal Flight переносит полёт второй день подряд
Royal Flight снова задерживает рейс
Изменить размер текста:
Авиакомпания Royal Flight задержала рейс RL-8007 из Уфы в Анталью. Туристам придется подождать 15 часов. На рейс зарегистрировано 235 пассажиров. Их разместили в гостинице, где они получат напитки и горячее питание.
По предварительной информации, вылет состоится в 18:25 минут вместо запланированных 3:20. В пресс-службе аэропорта «Уфа» рассказали, что самолет задерживается из-за позднего прибытия.
Напомним, вчера, 14 июля, Royal Flight задержала рейс RL-8307: самолет из Уфы в Барселону вылетел на 18 часов позже.
ИСТОЧНИК KP.RU