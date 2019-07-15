2019-07-15T10:17:26+03:00
Общество

В Уфе авиакомпания задержала рейс в Турцию на 15 часов

Royal Flight переносит полёт второй день подряд
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Royal Flight снова задерживает рейсRoyal Flight снова задерживает рейс
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Авиакомпания Royal Flight задержала рейс RL-8007 из Уфы в Анталью. Туристам придется подождать 15 часов. На рейс зарегистрировано 235 пассажиров. Их разместили в гостинице, где они получат напитки и горячее питание.

По предварительной информации, вылет состоится в 18:25 минут вместо запланированных 3:20. В пресс-службе аэропорта «Уфа» рассказали, что самолет задерживается из-за позднего прибытия.

Напомним, вчера, 14 июля, Royal Flight задержала рейс RL-8307: самолет из Уфы в Барселону вылетел на 18 часов позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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