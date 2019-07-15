2019-07-15T10:12:32+03:00
Происшествия

«Пытались поставить на колеса»: десятки людей бросились помогать пострадавшим в ДТП с автобусом в Башкирии

Видеозапись появилась в социальных сетях [видео]
Эльвина АПАРИНА
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В Интернете появилось видео с места аварии в Башкирии, в которой перевернулся автобус из Татарстана. На нем видно, как проезжающие мимо мужчины бросились помогать пострадавшим.

Неравнодушные водители до приезда сотрудников МЧС сплотились и пытались поставить автобус на колеса, но многотонный транспорт с места сдвинуть не удалось.

Напомним, ДТП произошло вчера, 14 июня, около 9 часов вечера. Он перевернулся близ населенного пункта Ирныкши. В автобусе находились туристы из Набережных Челнов, которые возвращались домой после сплава по рекам Башкирии. Предварительно, водитель не справился с управлением в условиях сильного дождя. Сам мужчина в момент аварии был трезв. В аварии погибли шесть человек, 8 пострадали. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ликвидацию последствий ДТП с автобусом в Башкирии засняли на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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