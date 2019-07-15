«Пытались поставить на колеса»: десятки людей бросились помогать пострадавшим в ДТП с автобусом в Башкирии

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-15T10:12:32+03:00

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В Интернете появилось видео с места аварии в Башкирии, в которой перевернулся автобус из Татарстана. На нем видно, как проезжающие мимо мужчины бросились помогать пострадавшим.

Неравнодушные водители до приезда сотрудников МЧС сплотились и пытались поставить автобус на колеса, но многотонный транспорт с места сдвинуть не удалось.

Напомним, ДТП произошло вчера, 14 июня, около 9 часов вечера. Он перевернулся близ населенного пункта Ирныкши. В автобусе находились туристы из Набережных Челнов, которые возвращались домой после сплава по рекам Башкирии. Предварительно, водитель не справился с управлением в условиях сильного дождя. Сам мужчина в момент аварии был трезв. В аварии погибли шесть человек, 8 пострадали. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/720188" frameborder="0"></iframe> Ликвидацию последствий ДТП с автобусом в Башкирии засняли на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU