«Пытались поставить на колеса»: десятки людей бросились помогать пострадавшим в ДТП с автобусом в Башкирии
В Интернете появилось видео с места аварии в Башкирии, в которой перевернулся автобус из Татарстана. На нем видно, как проезжающие мимо мужчины бросились помогать пострадавшим.
Неравнодушные водители до приезда сотрудников МЧС сплотились и пытались поставить автобус на колеса, но многотонный транспорт с места сдвинуть не удалось.
Напомним, ДТП произошло вчера, 14 июня, около 9 часов вечера. Он перевернулся близ населенного пункта Ирныкши. В автобусе находились туристы из Набережных Челнов, которые возвращались домой после сплава по рекам Башкирии. Предварительно, водитель не справился с управлением в условиях сильного дождя. Сам мужчина в момент аварии был трезв. В аварии погибли шесть человек, 8 пострадали. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Ликвидацию последствий ДТП с автобусом в Башкирии засняли на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU