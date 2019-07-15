Аналитики рассказали о самых дорогих и дешевых продуктах в Башкирии

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-15T11:06:25+03:00

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Аналитики Башстата привели статистику самых дорогих и дешевых продуктов в Башкирии за прошедший месяц.

Самым дорогим продуктом в Башкирии стал байховый чай – 792,8 рубля за килограмм. Вторую позицию по дороговизне занимает сливочное масло – 536,5 рубля. Тройку замыкает говядина, килограмм которой обойдется в 316,15 рубля. Свинина расположилась на четвертом месте –242,3 рубля, мороженая рыба на пятом – 149,4 рубля. Шестое место в списке самых дорогих продуктов занимают охлажденные и мороженые куры – 131, 41 рубля.

В список дешевых продуктов традиционно вошла соль за 10 рублей, белокочанная капуста за 26,9 рубля и картофель – 28 рублей. Далее следует пшеничная мука (32,6 рубля) и гречневая крупа (38,4 рубля).

Напомним, недавно поднялись цены на некоторые продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU