В Башкирии двухлетний мальчик едва не погиб от удара током в бане

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-15T08:46:15+03:00

В Башкирии мальчик едва не погиб в бане

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Сегодня, 15 июля, на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве руководитель госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров заявил, что в минувшие выходные в Миякинском районе Башкирии произошло ЧП. По его словам, в одной из деревень произошла настоящая трагедия: двухлетний мальчик получил сильнейший удар током в бане.

- В настоящее время ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, - заявил Фарит Гумеров.

Подробностей произошедшего руководитель госкомитета Башкирии по ЧС не раскрыл.

ИСТОЧНИК KP.RU