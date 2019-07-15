В Башкирии двухлетний мальчик едва не погиб от удара током в бане
Трагический случай произошел в Миякинском районе республики
В Башкирии мальчик едва не погиб в бане
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Сегодня, 15 июля, на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве руководитель госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров заявил, что в минувшие выходные в Миякинском районе Башкирии произошло ЧП. По его словам, в одной из деревень произошла настоящая трагедия: двухлетний мальчик получил сильнейший удар током в бане.
- В настоящее время ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, - заявил Фарит Гумеров.
Подробностей произошедшего руководитель госкомитета Башкирии по ЧС не раскрыл.
ИСТОЧНИК KP.RU