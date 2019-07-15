В РАН объяснили, с чем связан высокий показатель ВИЧ-инфицированных в Башкирии
Рост числа ВИЧ-инфицированных в Башкирии связали не с заболеваемостью, а с выявляемостью. Такого мнения придерживается Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН. Он полагает, что дело в первую очередь в возросшем количеством людей, которые прошли медосмотр.
- Когда выявляют больше людей, это может быть связано с тем, что обследовали какие-то группы, которые раньше не обследовали", - сказал Покровский в интервью РИА Новости.
Он также добавил, что число живущих с ВИЧ людей будет расти, так как лечение позволит сократить смертность в этой группе.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что с начала года в Башкирии выявлено 1299 ВИЧ-инфицированных.
ИСТОЧНИК KP.RU