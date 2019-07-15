«Шансов выжить у пассажиров было немного»: Хабиров о смертельном ДТП с автобусом в Башкирии

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-15T07:58:13+03:00

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Врио главы Башкирии прокомментировал на своей странице в соцсети ДТП с перевернувшимся автобусом, которая произошла накануне вечером. Радий Хабиров рассказал, что во время организации помощи пострадавшим он выделил несколько факторов, которые привели к трагедии.

По мнению Хабирова, дело в некачественном автобусе, беспечности пассажиров, большинство из которые не были пристегнуты и плохом контроле за качеством работы водителей.

– Нам надо подумать, стоит ли пускать на дороги подобные некачественные автобусы, – написал врио главы республики. – Вспомните, часто ли ездите не пристегнутыми? Еще раз перечитайте, какова цена такой беспечности. И расскажите другим.

Также Хабиров настаивает на том, чтобы водителей автобусов не пускали за руль после трех нарушений.

Напомним, серьезная авария произошла вчера в 9 часов вечера. Автобус опрокинулся рядом с селом Ирныкши. В пассажирской машине находились туристы из Татарстана, которые возвращались домой после сплава по рекам Башкирии. В результате аварии 8 человек были госпитализированы, в их числе один ребенок. Шестеро погибли. Всего в автобусе находилось 39 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU