ЦИК Башкирии зарегистрировал трех кандидатов на пост главы республики
Центризбирком Башкирии зарегистрировал трех кандидатов на пост главы региона. Допуск к участию в выборах получили Иван Сухарев от ЛДПР, Юрий Игнатьев от "Справедливой России" и Юнир Кутлугужин от КПРФ.
Еще три кандидата на должность главы Башкирии получили извещения о том, что в их бумагах имеются нарушения. Как сообщил ЦИК республики, ими оказались Алексей Молокин из Партии социальной защиты, Сания Тимасова из "Зеленых" и Рамиля Саитова, представляющая "Российскую Социалистическую партию".
Всего в выборах главы Башкирии, напомним, намерены участвовать 11 человек. Руководителя региона предстоит выбрать 8 сентября, в единый день голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU