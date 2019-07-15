2019-07-15T07:19:29+03:00
Общество

ЦИК Башкирии зарегистрировал трех кандидатов на пост главы республики

Еще у троих кандидатов в документах нашли нарушения
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентябряВыборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября
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Центризбирком Башкирии зарегистрировал трех кандидатов на пост главы региона. Допуск к участию в выборах получили Иван Сухарев от ЛДПР, Юрий Игнатьев от "Справедливой России" и Юнир Кутлугужин от КПРФ.

Еще три кандидата на должность главы Башкирии получили извещения о том, что в их бумагах имеются нарушения. Как сообщил ЦИК республики, ими оказались Алексей Молокин из Партии социальной защиты, Сания Тимасова из "Зеленых" и Рамиля Саитова, представляющая "Российскую Социалистическую партию".

Всего в выборах главы Башкирии, напомним, намерены участвовать 11 человек. Руководителя региона предстоит выбрать 8 сентября, в единый день голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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