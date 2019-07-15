В Башкирии прекращены поиски 81-летнего Петра Гневнова

СЕГОДНЯ 07:29 2019-07-15T07:29:14+03:00

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В Стерлитамаке прекратили поиски 81-летнего Петра Гневнова. Как сообщили волонтеры отряда "Отклик", пенсионера удалось найти живым. При каких обстоятельствах его отыскали, не уточняется.

Пожилой мужчина, напомним, неделю не выходил на связь. 6 июля он вышел из садового товарищества "Южный" близ Стерлитамака и скрылся в неизвестном направлении.

В силу возраста мужчина нуждался в медицинской помощи, поэтому родные и близкие пенсионера были очень обеспокоены его долгим отсутствием. К счастью, в воскресенье стало известно, что он найден и жив.

ИСТОЧНИК KP.RU