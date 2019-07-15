Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Башкирии
Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту ДТП с автобусом, в котором погибли 6 человек. В ведомстве намерены оценить законность оказания услуг по перевозке граждан, а также проконтролировать расследование уголовного дела.
Известно, что опрокинувшийся автобус принадлежал транспортной компании ООО ГК "Альтекс". На нем туристы из Татарстана ехали на родину, в Набережные Челны, после сплава по местным рекам. На трассе в Архангельском районе автобус вылетел с проезжей части и перевернулся. 6 человек из 39 пассажиров погибли, один ребенок и 7 взрослых находятся в больнице.
В качестве возможной причины аварии рассматривается версия с плохими погодными условиями. По словам водителя, из-за сильного дождя он потерял управление и съехал с дороги.
В Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами.
ИСТОЧНИК KP.RU