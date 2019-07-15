На реке в Башкирии спасли 7-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 06:42 2019-07-15T06:42:42+03:00

Ей повезло, что рядом были спасатели

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Семилетняя девочка из Башкирии едва не утонула накануне на реке Юрюзань.

Как рассказали в госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, барахтающуюся в пяти метрах от берега малышку заметили спасатели. Они как раз проводили профилактический рейд близ деревни Калмакларово Салаватского района.

Спасатели мгновенно поняли, что ребенок тонет. Они бросились в воду и вытащили девочку на берег, где ее уже ждали перепуганные родители.

Часто такие трагедии как раз происходят из-за невнимательности взрослых. В госкомитете по ЧС напоминают - не оставляйте детей у воды одних, не спускайте с них глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU