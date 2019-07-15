В Башкирии снова пропал 13-летний Александр Кузнецов

СЕГОДНЯ 06:16 2019-07-15T06:16:31+03:00

Несколько дней назад подросток уже пропадал

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Стало известно, что 13-летний житель деревни Шмидтово Уфимского района снова объявлен в розыск. Накануне, 14 июля, школьник ушел из дома и не вернулся. Сейчас подростка разыскивают близкие и волонтеры.

Напомним, в предыдущий раз Александр Кузнецов пропал 11 июля - его родня тогда распространила информацию о поисках в соцсетях. Мальчика удалось найти, но, как выяснилось, ненадолго.

Приметы: рост – 150 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, серо-зеленые глаза.

Александр был одет в голубую футболку и красные шорты, зелено-бирюзовые резиновые сланцы.

Если вы знаете о местонахождении подростка, обратитесь по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-42 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU