«Она боролась до конца»: болезнь забрала жизнь молодой женщины из Башкирии

СЕГОДНЯ 21:03 2019-07-14T21:04:16+03:00

Гузель очень мечтала о семье и детях, но этому не суждено было сбыться.

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Полтора года 35-летняя Гузель Айдарбекова отчаянно боролась со смертельным опасным заболеванием – раком яичников 3 стадии. Но болезнь оказалась сильнее и сегодня, 14 июля, родственники сообщили печальные новости о том, что женщина умерла. Последние несколько недель плохо себя чувствовала, и болезнь поборола ее.

- Гузель умерла... Не смогли, не смогла... Рак... Спасибо всем, кто помогал ей бороться... Она боролась... до конца, - написала родственница.

Историю Гузель «Комсомольская правда» публиковала прошлым летом и помогала собрать деньги на лечение.

Благодаря помощи неравнодушных людей, откликнувшихся на призыв о помощи, Гузель удалось собрать деньги на операцию в московском центре, специализирующемся на лечении онкологических заболеваний. Ей удалили все «женские» органы и назначили химиотерапию, чтобы опухоль не вернулась. Гузель верила, что болезнь осталась в прошлом, но в декабре 2018 года случился рецидив. С тех пор она вела неравную борьбу с онкологией.

Гузель очень мечтала о семье и детях, но этому не суждено было сбыться.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Гузель.

ИСТОЧНИК KP.RU