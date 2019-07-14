Погода в Башкирии во второй половине лета 2019
Пожалуй, многие даже не заметили, как пролетело полтора месяца лета. Погода была не стабильной, и жители Башкирии даже не накупались вдоволь в речках.
Синоптики дали неутешительный прогноз – вторая половина лета будет такая же дождливая. Дожди отступят лишь на время.
Так, с 15 по 26 июля осадков будет очень мало. Температура воздуха в среднем составит +26 градусов. Настроение испортят небольшие дожди с грозами.
С 22 июля придет похолодание – воздух прогреется всего до +20 градусов. Придется достать и ветровки с зонтами, вместе с прохладной погодой придут и дожди.
Ненадолго потеплеет лишь 5 августа. Столбик термометра покажет +28 градусов без осадков. Средняя температура воздуха в августе составит +22 градуса – частенько будут идти дожди, изредка – с грозами.
Отметим, что это лишь предварительный прогноз.
ИСТОЧНИК KP.RU