Погода в Башкирии во второй половине лета 2019

СЕГОДНЯ 19:58 2019-07-14T19:58:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожалуй, многие даже не заметили, как пролетело полтора месяца лета. Погода была не стабильной, и жители Башкирии даже не накупались вдоволь в речках.

Синоптики дали неутешительный прогноз – вторая половина лета будет такая же дождливая. Дожди отступят лишь на время.

Так, с 15 по 26 июля осадков будет очень мало. Температура воздуха в среднем составит +26 градусов. Настроение испортят небольшие дожди с грозами.

С 22 июля придет похолодание – воздух прогреется всего до +20 градусов. Придется достать и ветровки с зонтами, вместе с прохладной погодой придут и дожди.

Ненадолго потеплеет лишь 5 августа. Столбик термометра покажет +28 градусов без осадков. Средняя температура воздуха в августе составит +22 градуса – частенько будут идти дожди, изредка – с грозами.

Отметим, что это лишь предварительный прогноз.

ИСТОЧНИК KP.RU