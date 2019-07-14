В Башкирии в ДТП погиб 17-летний парень

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-14T18:24:53+03:00

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Смертельная авария произошла вчера, 13 июля, в Баймакском районе Башкирии. На 14 км автодороги Баймак-Серменево31-летняя местная жительница за рулём ВАЗ-2106 не справилась с управлением и съехала в кювет.

От полученных травм на месте аварии скончался 17-летний парень. Молодой человек получил слишком серьезные повреждения. В причинах ДТП предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

За сутки дорожные полицейские выявили более 2200 нарушений ПДД, задержали 50 нетрезвых водителей. В республике произошло 12 аварий, в которых 8 человек погибли и 13 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU