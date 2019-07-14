2019-07-14T16:36:34+03:00
Происшествия

«Водитель сидел на асфальте, дергался»: подробности аварии с 4-мя погибшими в Башкирии

Фура влетела в УАЗик с рабочими
Эльвина АПАРИНА
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Стали известны подробности аварии, которая вчера, 13 июля, произошла на трассе Уфа-Оренбург недалеко от Толбазов.

Известно, что 54-летний водитель большегруза «Вольво»наехал настоявший микроавтобус УАЗ. В результате ДТП водитель УАЗ и три пешехода скончались на месте аварии. Все они были дорожными рабочими.

Очевидцы рассказали, что мужчины только приехали и припарковались, даже не успели выставить знаки, как в них на полном ходу врезалась фура.

- Водитель фуры сидел на асфальте дергался. Возможно, нервный срыв получил. Трудно представить его состояние... Не дай Бог никому, - пишут очевидцы.

По данному факту начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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