«Водитель сидел на асфальте, дергался»: подробности аварии с 4-мя погибшими в Башкирии
Стали известны подробности аварии, которая вчера, 13 июля, произошла на трассе Уфа-Оренбург недалеко от Толбазов.
Известно, что 54-летний водитель большегруза «Вольво»наехал настоявший микроавтобус УАЗ. В результате ДТП водитель УАЗ и три пешехода скончались на месте аварии. Все они были дорожными рабочими.
Очевидцы рассказали, что мужчины только приехали и припарковались, даже не успели выставить знаки, как в них на полном ходу врезалась фура.
- Водитель фуры сидел на асфальте дергался. Возможно, нервный срыв получил. Трудно представить его состояние... Не дай Бог никому, - пишут очевидцы.
По данному факту начато разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU