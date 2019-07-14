33-летний уфимец повис на балконной решетке
На помощь к нему пришли спасатели
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Сегодня ночью, 14 июля, уфимские спасатели пришли на помощь к 33-летнему мужчине.
ЧП едва не произошло в доме №60 по улице Бакалинской. Горожанин повис на втором этаже в оконной решетке. - Со слов очевидцев, которые удерживали молодого человека до прибытия экстренной службы, он спускался вниз с третьего этажа, на втором этаже зацепился за балконную решетку и повис, - сообщили в управлении гражданской защиты.
Мужчину транспортировали при помощи лестницы и альпинистского снаряжения. Позже его передали медикам. Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU