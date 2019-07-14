33-летний уфимец повис на балконной решетке

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-14T14:23:01+03:00

На помощь к нему пришли спасатели

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью, 14 июля, уфимские спасатели пришли на помощь к 33-летнему мужчине.

ЧП едва не произошло в доме №60 по улице Бакалинской. Горожанин повис на втором этаже в оконной решетке. - Со слов очевидцев, которые удерживали молодого человека до прибытия экстренной службы, он спускался вниз с третьего этажа, на втором этаже зацепился за балконную решетку и повис, - сообщили в управлении гражданской защиты.

Мужчину транспортировали при помощи лестницы и альпинистского снаряжения. Позже его передали медикам. Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU