Синоптики Башкирии прогнозируют аномальную жару

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-14T13:30:57+03:00

Однако дожди так и не отступят

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Нестабильной выдалась погода в июле 2019 года в Башкирии. Так, на смену прохладной погоде в регион снова придет жара, местами – аномальная. Об этом сообщили в Башгидромете.

Завтра, 15 июля, ожидаются кратковременные дожди, местами небольшие. Температура воздуха ночью составит +14, +19 градусов, днем +25, +29, по востоку до +30. Сотрудники МЧС предупреждают также о сильном ветре - его порывы достигнут 20 м/с.

16 июля характер погоды не изменится. Также пройдут небольшие дожди, местами с грозой. Воздух нагреется до +29 градусов, а в некоторых районах и вовсе до +33.

ИСТОЧНИК KP.RU