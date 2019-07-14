Из Уфы из-за задержки самолета в Барселону не могут вылететь 186 человек

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-14T12:37:10+03:00

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Сегодня, 14 июля, из уфимского аэропорта в Барселону не смогли вылететь 186 человек. Вылет должен был состояться в 9-30 по местному времени, но туристы все еще находятся в ожидании. Перелет осуществляет компания Royal Flight.

По предварительным данным, вылет задержали из-за позднего прибытия воздушного судна в аэропорт «Уфа». В пресс-службе аэропорта прокомментировали, что пассажиров обеспечили горячим питанием и прохладительными напитками.

Напомним, что 12 июля 212 человек не смогли вовремя вылететь в Анталью.

ИСТОЧНИК KP.RU