В Уфе столкнулись три машины, погиб 77-летний водитель ВАЗ-2106

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-14T12:23:57+03:00

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Вчера днем, 13 июля, в Уфе на улице Перспективная произошла смертельная авария. 77-летний уфимец за рулем «шестерки» на полном ходу въехал в стоячий «Лэнд Крузер». Второй от удара протаранил «Ладу Калину» с прицепом.

К сожалению, предполагаемый виновник аварии, пожилой мужчина, получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте аварии. На стекле его "шестерки" была приклеена табличка "Инвалид".

Всего за вчерашние сутки в республике произошло 12 аварий, в которых 8 человек погибли и 13 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU