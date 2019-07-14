В Стерлитамаке таксист на «Нексии» сбил парня и девушку
Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии
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В ночь на 14 июля в Стерлитамаке произошла серьезная авария. Известно, что водитель такси на «Дэу Нексии» сбил двух человек – парня и девушку. ДТП произошло на улице Черноморской напротив ночного клуба. Пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии. Сам автомобилист не пострадал, но его машина получила серьезные механические повреждения. Судя по ним, скорость была не маленькая.
Свидетели комментируют, что пешеходы решили пересечь проезжую часть в неположенном месте, а водитель не успел оттормозиться.
ИСТОЧНИК KP.RU