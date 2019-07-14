2019-07-14T10:03:19+03:00
Происшествия

В Уфе перевернулась лодка: мужчина погиб, женщину спасли

Предположительно, пара находилась в состоянии алкогольного опьянения
Эльвина АПАРИНА
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Вчера, 13 июля, около 9 часов вечера на реке Уфе в нескольких километрах выше по течению от пляжа «Песчаный» произошел несчастный случай.

На водоеме перевернулась лодка с двумя людьми, в ней сплавлялись мужчина и женщина.

Как рассказали в управлении гражданской защиты, те, кто был на берегу, поспешили на помощь и вытащили тонувшую женщину. Мужчину, к сожалению, извлекли уже мертвым. Предположительно, пара находилась в состоянии алкогольного опьянения. Они сплавлялись с микрорайона Шакша, планировали остановиться в микрорайоне Инорс.

Спасатели в очередной раз напоминают: если вы стали свидетелем происшествия на воде, обязательно сообщите об этом в экстренные службы (112).

ИСТОЧНИК KP.RU

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