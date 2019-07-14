В Уфе перевернулась лодка: мужчина погиб, женщину спасли
Вчера, 13 июля, около 9 часов вечера на реке Уфе в нескольких километрах выше по течению от пляжа «Песчаный» произошел несчастный случай.
На водоеме перевернулась лодка с двумя людьми, в ней сплавлялись мужчина и женщина.
Как рассказали в управлении гражданской защиты, те, кто был на берегу, поспешили на помощь и вытащили тонувшую женщину. Мужчину, к сожалению, извлекли уже мертвым. Предположительно, пара находилась в состоянии алкогольного опьянения. Они сплавлялись с микрорайона Шакша, планировали остановиться в микрорайоне Инорс.
Спасатели в очередной раз напоминают: если вы стали свидетелем происшествия на воде, обязательно сообщите об этом в экстренные службы (112).
ИСТОЧНИК KP.RU