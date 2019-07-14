2019-07-14T12:15:28+03:00
Происшествия

Солдат-контрактник из Башкирии самовольно покинул военную часть в Челябинской области

Молодой человек не дает о себе знать 4 дня
Эльвина АПАРИНА
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Солдат из Башкирии сбежал из военной части в населенном пункте ЧебаркульСолдат из Башкирии сбежал из военной части в населенном пункте Чебаркуль
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Сегодня, 14 июля, стало известно, что из военной части в Чебаркуле сбежал солдат из Башкирии. Об этом сообщает портал «Ufa1.ru» со ссылкой на собственный источник. Молодой человек по имени Дамир решил самовольно покинуть гарнизон, никому ничего не сказав. Сам он родом из Гафурийского района республики.

В военной части сейчас устанавливают причину побега мужчины. Дамир находится в звании рядового. Молодого человека сейчас разыскивают военные.

Напомним, что в апреле 2019 года молодой срочник из Башкирии подорвался на мине в Приморском крае. До дембеля ему оставалось 55 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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