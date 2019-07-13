На церемонии закрытия МДИ-2019 в Уфе прогремит красочный салют
Сегодня Уфа прощается с Международными детскими играми. В 7 часов вечера спортсмены из разных стран торжественно пройдут по улице Заки Валиди от площади Салавата Юлаева до этнопарка "Ватан".
В 20.00 начнется сама церемония закрытия: Уфа передаст звание хозяина МДИ венгерскому Кечкемету. После этого перед присутствующими выступят диджей Леонид Руденко и любимец местной публики Элвин Грей.
В завершении спортивного праздника прогремит красочный салют.
- Вход свободный, - уточнили в мэрии Уфы.
Напомним, что сегодня состоялись последние соревнования в рамках МДИ-2019. В общем медальном зачете уфимцы оказались лидерами, завоевав 25 наград.
ИСТОЧНИК KP.RU