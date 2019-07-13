На церемонии закрытия МДИ-2019 в Уфе прогремит красочный салют

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-13T15:51:14+03:00

Посмотреть на яркое завершение спортивного праздника приглашают всех жителей Уфы Фото: Анна САДОВНИКОВА

Посмотреть на фейерверк приглашают всех уфимцев и гостей города

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Сегодня Уфа прощается с Международными детскими играми. В 7 часов вечера спортсмены из разных стран торжественно пройдут по улице Заки Валиди от площади Салавата Юлаева до этнопарка "Ватан".

В 20.00 начнется сама церемония закрытия: Уфа передаст звание хозяина МДИ венгерскому Кечкемету. После этого перед присутствующими выступят диджей Леонид Руденко и любимец местной публики Элвин Грей.

В завершении спортивного праздника прогремит красочный салют.

- Вход свободный, - уточнили в мэрии Уфы.

Напомним, что сегодня состоялись последние соревнования в рамках МДИ-2019. В общем медальном зачете уфимцы оказались лидерами, завоевав 25 наград.

ИСТОЧНИК KP.RU