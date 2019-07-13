Спортсмены из Уфы заняли первое место в общем медальном зачете МДИ-2019

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-13T15:04:05+03:00

Всего были разыграно 88 комплектов наград

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Уфимские спортсмены оказались лидерами медального зачета на 53-х Международных детских играх. Ребята из башкирской столицы завоевали 25 медалей разного достоинства, 8 из них - золотые, 6 - серебряные и 11 - бронзовые.

Генсекретарь МДИ Ричард Смит высоко оценил подготовку Уфы к проведению состязаний, назвав ее безупречной.

- Вся инфраструктура, спортплощадки подготовлены на высочайшем уровне, организация отличная, — цитирует его РБК-Уфа.

Напомним, что сегодня, 13 июля, состоится церемония закрытия Международных детских игр. Спортсмены из 29 стран прошествуют по улицам в центре города. В связи с этим часть дорог будет перекрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU