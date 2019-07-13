2019-07-13T15:04:05+03:00
Общество

Спортсмены из Уфы заняли первое место в общем медальном зачете МДИ-2019

Уфимцы завоевали 25 медалей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Всего были разыграно 88 комплектов наградВсего были разыграно 88 комплектов наград
Изменить размер текста:

Уфимские спортсмены оказались лидерами медального зачета на 53-х Международных детских играх. Ребята из башкирской столицы завоевали 25 медалей разного достоинства, 8 из них - золотые, 6 - серебряные и 11 - бронзовые.

Генсекретарь МДИ Ричард Смит высоко оценил подготовку Уфы к проведению состязаний, назвав ее безупречной.

- Вся инфраструктура, спортплощадки подготовлены на высочайшем уровне, организация отличная, — цитирует его РБК-Уфа.

Напомним, что сегодня, 13 июля, состоится церемония закрытия Международных детских игр. Спортсмены из 29 стран прошествуют по улицам в центре города. В связи с этим часть дорог будет перекрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На церемонии закрытия МДИ-2019 в Уфе прогремит красочный салют
Серьезное ДТП в Башкирии: четыре человека погибли, трое пострадали
Стала известна личность подозреваемого в нападении на полицейского в Уфе
Драку возле бара в Уфе запечатлели камеры видеонаблюдения
В Башкирии подросток без прав устроила ДТП, пострадал ребенок
В Уфе перекроют улицы на время церемонии закрытия Международных детских игр
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра, гроз и града
В Башкирии разыскивают пропавшего 67-летнего Рафита Мустафина
Момент задержания напавшего на полицейского в Уфе попал на видео
В Уфе задержали одного из напавших на полицейского и нашли похищенный пистолет
Последние кандидаты на пост главы Башкирии подали документы в ЦИК
В Уфе посетители клуба избили полицейского и скрылись с его пистолетом
В аварии под Уфой пострадали шесть человек, в том числе 3-летняя девочка