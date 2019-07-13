В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра, гроз и града

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-13T12:10:38+03:00

Без зонта в ближайшие дни лучше на улицу не выходить Фото: Рустем АХУНОВ

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В ближайшее воскресенье, 14 июля, жителям Башкирии придется отказаться от отдыха на природе. Ночью, по прогнозам синоптиков, на западную часть региона обрушатся сильные ливни и шквалистый ветер с порывами до 22 м/с.

Погода начнет ухудшаться уже сегодня с 20 часов. Следующие сутки будет облачно с прояснениями. Местами дожди будут короткими, но кое-где обещаны сильные грозы и град. В МЧС по Башкирии уточнили, что на юго-востоке обойдется без осадков, вдобавок там будет теплее, чем в остальных районах.

- Температура воздуха ночью +15,+20°, по юго-востоку до +25°, днем +23,+28°, по юго-востоку до +33°, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU