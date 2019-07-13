В Башкирии разыскивают пропавшего 67-летнего Рафита Мустафина

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-13T11:21:36+03:00

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В Уфимском районе Башкирии пропал пенсионер. 67-летний Рафит Мустафин вчера, 12 июля, вышел из дома в поселке Чесноковка и до сегодняшнего дня так и не вернулся. К поискам пропавшего мужчины подключились волонтеры.

По их данным, пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Приметы Рафита Мустафина: рост 175 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза темно-серые.

Был одет: синяя олимпийка, серая футболка-поло, темно-синие трико, коричневые кожаные сандалии.

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ИСТОЧНИК KP.RU