В Башкирии разыскивают пропавшего 67-летнего Рафита Мустафина
Мужчина вчера не вернулся домой
Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
В Уфимском районе Башкирии пропал пенсионер. 67-летний Рафит Мустафин вчера, 12 июля, вышел из дома в поселке Чесноковка и до сегодняшнего дня так и не вернулся. К поискам пропавшего мужчины подключились волонтеры.
По их данным, пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Приметы Рафита Мустафина: рост 175 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза темно-серые.
Был одет: синяя олимпийка, серая футболка-поло, темно-синие трико, коричневые кожаные сандалии.
Всю информацию, которая может оказаться полезной для поисковиков, просьба сообщить на горячую линию отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU