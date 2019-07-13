2019-07-13T11:21:36+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают пропавшего 67-летнего Рафита Мустафина

Мужчина вчера не вернулся домой
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ориентировка "Лиза Алерт"Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
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В Уфимском районе Башкирии пропал пенсионер. 67-летний Рафит Мустафин вчера, 12 июля, вышел из дома в поселке Чесноковка и до сегодняшнего дня так и не вернулся. К поискам пропавшего мужчины подключились волонтеры.

По их данным, пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Приметы Рафита Мустафина: рост 175 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза темно-серые.

Был одет: синяя олимпийка, серая футболка-поло, темно-синие трико, коричневые кожаные сандалии.

Всю информацию, которая может оказаться полезной для поисковиков, просьба сообщить на горячую линию отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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