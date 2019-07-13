Три женщины пострадали в ДТП с «Тойотой» и «девяткой» в Башкирии
Водитель иномарки не уступила дорогу ВАЗу
Фото: ГИБДД по Башкирии
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Накануне вечером, 12 июля, в Октябрьском произошла авария с тремя пострадавшими.
На улице Фрунзе столкнулись два автомобиля. По предварительной версии, водитель «Тойоты Ярис», поворачивая налево, не уступила дорогу встречной «девятке» - машины столкнулись.
В региональной госавтоинспекции сообщили, что пострадала 23-летняя водитель иномарки и женщины 44 и 49 лет, ехавшие вместе с ней. Их состояние не уточняется.
Всего за минувшую пятницу на дорогах республики зарегистрировали 13 аварий, в которых получил травмы 21 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU