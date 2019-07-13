В Башкирии ондатры облюбовали озеро в центре города
Животное засняли на видео
Фото: Про Нефтекамск | Новости
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На озере Светлое в Нефтекамске завелись ондатры. Грызуна, рассекающего по водной глади, засняли на видео местные жители. Запись они выложили в одном из городских сообществ. В комментариях под постом многие горожане отметили, что зверек в водоеме не один, и обитают они на озере многие годы.
- Они там уже лет 15 живут, - утверждает один из местных жителей.
- 33 года назад их там куча была, - пишет другой.
Некоторые горожане уверяют, что тут водились и бобры, но их не видели на озере уже долгое время.
На озере в Башкирии поселилась ондатра.Видео: Про Нефтекамск | НовостиАнастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU