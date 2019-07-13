В Башкирии ондатры облюбовали озеро в центре города

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-13T18:20:11+03:00

Изменить размер текста: A A

На озере Светлое в Нефтекамске завелись ондатры. Грызуна, рассекающего по водной глади, засняли на видео местные жители. Запись они выложили в одном из городских сообществ. В комментариях под постом многие горожане отметили, что зверек в водоеме не один, и обитают они на озере многие годы.

- Они там уже лет 15 живут, - утверждает один из местных жителей.

- 33 года назад их там куча была, - пишет другой.

Некоторые горожане уверяют, что тут водились и бобры, но их не видели на озере уже долгое время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/719987" frameborder="0"></iframe> На озере в Башкирии поселилась ондатра.Видео: Про Нефтекамск | НовостиАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU