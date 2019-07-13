2019-07-13T16:43:32+03:00
Общество

От Уфы до Айгира все лето будет ходить туристический поезд

Его запустили по просьбе жителей Башкирии
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: БППКФото: БППК
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Между Уфой и Белорецком все лето будет курсировать туристический поезд. На нем все желающие смогут добраться до Айгира. В Башкортостанской пригородной пассажирской компании объяснили, что электричку запустили после многочисленных просьб отдыхающих.

Поезд будет ходить по выходным, отправление со станции Уфа в 06.56 по местному времени, на Айгир он прибудет к 10.35, а в Белорецк — в 12.03. В обратный путь поезд будет отправляться в 16.01 с прибытием в Уфу в 21.15.

Поездка от Уфы до Айгира займет 3 часа 40 минут, а стоимость билета составит – 411 рублей 60 копеек, уточняет "Башинформ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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