В Уфе перекроют улицы на время церемонии закрытия Международных детских игр
Соревнования завершаются уже сегодня
Схема перекрытия от администрации Уфы
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Сегодня, 13 июля, в Уфе состоится церемония закрытия 53-х летних Международных детских игр: спортсмены прошествуют по историческому центру города. Для этого улицы в районе Телецентра временно перекроют.
В мэрии Уфы уточнили, что с 17 часов вечера до полуночи будет закрыт проезд по улице Заки Валиди от Гафури до Цюрупы, а также по улице Мажита Гафури от Пушкина до Заки Валиди. Автобусы пустят в объезд.
Горожан и гостей башкирской столицы просят проявить понимание и заранее пересмотреть свои привычные маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU