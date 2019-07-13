2019-07-13T12:53:31+03:00
Общество

В Уфе перекроют улицы на время церемонии закрытия Международных детских игр

Соревнования завершаются уже сегодня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Схема перекрытия от администрации УфыСхема перекрытия от администрации Уфы
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Сегодня, 13 июля, в Уфе состоится церемония закрытия 53-х летних Международных детских игр: спортсмены прошествуют по историческому центру города. Для этого улицы в районе Телецентра временно перекроют.

В мэрии Уфы уточнили, что с 17 часов вечера до полуночи будет закрыт проезд по улице Заки Валиди от Гафури до Цюрупы, а также по улице Мажита Гафури от Пушкина до Заки Валиди. Автобусы пустят в объезд.

Горожан и гостей башкирской столицы просят проявить понимание и заранее пересмотреть свои привычные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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