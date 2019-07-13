В Башкирии завершается реконструкция автомобильного моста
В Туймазинском районе Башкирии к концу июля откроют мост через реку Бишинды. С января этого года он был на реконструкции, точнее старый мост просто демонтировали, а на его месте возвели новый. В госкомтрансе региона уточнили, что ремонт планировали завершить к середине октября, но смогли сделать это раньше благодаря современной технике и круглосуточному режиму работ.
Новый мост состоит из железобетонных балок длиной 15 метров. На нем установлено оцинкованное барьерное ограждение. Власти рассчитывают, что он прослужит не менее четверти века.
Всего в этом году в Башкирии должны построить и отремонтировать 25 мостов. Они располагаются в Дюртюлинском, Туймазинском, Иглинском, Уфимском, Бирском и других районах.
ИСТОЧНИК KP.RU