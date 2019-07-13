Последние кандидаты на пост главы Башкирии подали документы в ЦИК

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-13T09:38:26+03:00

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Последние кандидаты на пост главы Башкирии сдали документы в ЦИК. Бумаги подали владелица модельного агентства Сания Тимасова, идущая на выборы от "Зелёных", и юрист Рамиля Саитова, представляющая "Российскую Социалистическую партию". Об этом сообщил Центризбирком республики.

Таким образом, всего 10 человек предоставили свои документы в избирательную комиссию. В их числе - врио главы Башкирии Радий Хабиров ("Единая Россия"), Иван Сухарев от ЛДПР, Юнир Кутлугужин от КПРФ, Юрий Игнатьев от "Справедливой России", Владимир Кобзев от "Российской партии пенсионеров", Владимир Барабаш от "Гражданской силы", Зульфия Гайсина от "Яблока" и Рафис Кадыров от "Патриотов России".

Кого из них зарегистрируют для участия в выборах, станет известно после изучения собранных ими подписей депутатов. Сами же выборы пройдут 8 сентября, в единый день голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU