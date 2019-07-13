В Уфе волонтеры выйдут на поиски 46-летней Оксаны Волковой

СЕГОДНЯ 07:32 2019-07-13T07:32:30+03:00

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Волонтеры собираются на поиски 46-летней Оксаны Волковой, пропавшей в Бирском районе республики. Последний раз женщину видели 3 июля - больше недели назад.

Активисты отряда "Лиза Алерт" призывают всех неравнодушных подключиться к поискам и подъехать сегодня, 13 июля, к 10 часам утра на остановку "ул. Юрия Гагарина". Сбор также организуется в селе Калинники, где и пропала женщина. Волонтеры соберутся в 12 часов на перекрестке улиц Новая и Калинина.

- Форма одежды: лес, по погоде. С собой: питьевая вода, перекус; навигаторы, рации, компасы - по наличию; заряженные телефоны, - пишут в группе поисков.

Напомним, пропавшая женщина нуждается в постоянной медицинской помощи.

Приметы: рост 169 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, голубые глаза.

Была одета: серый спортивный костюм с цветными вставками на рукавах и лампасами на штанах, серые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU