2019-07-12T19:28:01+03:00
Общество

Садоводы под Уфой жалуются на зловонное поле

Местный совхоз превратил их жизнь в борьбу за чистый воздух
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео сюжета телеканала «Вся Уфа»Фото: скриншот видео сюжета телеканала «Вся Уфа»
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Жители садоводческого товарищества под Уфой бьют тревогу: с началом лета они стали буквально задыхаться от запаха фекалий. Владельцы участков в СНТ «Озерки» уверены – виной всему вывоз навоза из местного совхоза прямо на поле около их домов.

По словам местных жителей, время от времени на злосчастное поле приезжают груженые навозом «КАМАЗы» и вываливают отходы. Затем рабочие, якобы, засыпают кучки травой и уезжают. От окутавшего сады зловонного амбре у людей першит в горле, повсюду мухи. Находиться рядом со свалкой фекалий животных больше двух минут попросту невозможно.

- Получается, вот эти мухи заразу приносят к нам домой и мы боимся за детей, то что они у нас подвержены разным заболеваниям, животные же болеют, а мухи растаскивают через навоз к нам к домам, - заявил корреспондентам телеканала «Вся Уфа» житель СНТ «Озерки» Тимур Зарипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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