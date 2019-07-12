В Башкирии прекращены поиски 13-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 18:14 2019-07-12T19:27:34+03:00

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Родители 13-летнего Сергея В. (имя изменено. – Прим. ред.) буквально выбились из сил, разыскивая своего сына. Вчера, 11 июля, он ушел из дома в деревне Шмидтово, что в Уфимском районе Башкирии, и бесследно пропал. Обеспокоенные родственники сразу же обратились в полицию с заявлением о его пропаже. Вскоре к поискам мальчика присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Сегодня утром волонтеры обратились в соцсетях ко всем неравнодушным жителям Башкирии с просьбой оказать помощь в его поисках. К счастью, история с пропажей мальчика завершилась благополучно – он жив и здоров и вернулся к родителям. Где все это время он находился, волонтеры, которые опубликовали сообщение с радостной новостью, не распространяются.

ИСТОЧНИК KP.RU