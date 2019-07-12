2019-07-12T20:01:09+03:00
Происшествия

Буйный школьник из Уфы за 10 минут ограбил двоих человек

Несовершеннолетний преступник использовал газовый баллончик
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Чтобы поймать подростка, полицейские организовали операциюЧтобы поймать подростка, полицейские организовали операциюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Уфе поймали девятиклассника, который ограбил двоих человек за 10 минут. Преступления произошли в микрорайоне Инорс 9 июля.

Первой жертвой буйного 16-летнего подростка стал шестиклассник. Он силой отобрал у потерпевшего мобильный телефон. С заявлением в полицию обратилась бабушка оставшегося без гаджета ребенка.

Злодей тем временем не собирался останавливаться. Спустя 10 минут он уже высмотрел себе добычу покрупнее – 39-летнего автослесаря. В этом случае подросток решил использовать тяжелую артиллерию. Он брызнул газовым баллончиком работяге в лицо, и похитил у него пакет, в котором, как оказалось, лежала лишь одна бутылка водки. Так, к правоохранителям обратился второй заявитель.

Сотрудники патрульно-постовой службы организовали спецоперацию по поимке подозреваемого. Через несколько минут школьник уже сидел в отделе полиции и давал признательные показания. Сотовый телефон был возвращен законному владельцу. Что стало с бутылкой водки, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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