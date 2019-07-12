В Уфе на балконе женщины поселились 18 летучих мышей

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-12T14:58:20+03:00

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В Уфе за помощью спасателей с необычной проблемой обратилась местная жительница. У неё на балконе завелась целая стая летучих мышей. Поначалу женщина пыталась избавиться от непрошенных гостей самостоятельно, однако вскоре опустила руки. Некоторые особи забились в щель между потолком и бетоном.

Прибывшим на место сотрудникам экстренной службы пришлось разобрать часть потолочного перекрытия, чтобы добраться до рукокрылых животных. В общей сложности спасатели вытащили из мышиного убежища 18 особей. Летающие квартиранты отправились на поиски нового дома.

ИСТОЧНИК KP.RU