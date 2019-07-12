На автодороге в Уфе через лобовое стекло вылетела мать с ребенком

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-12T14:42:01+03:00

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Серьезная авария с пострадавшими случилась сегодня днем в Уфе на дороге в аэропорт. На место прибыло несколько бригад скорой помощи. Видео с последствиями ДТП появилось в соцсетях. На кадрах можно разглядеть несколько машин-участников инцидента, некоторые оказались за пределами дороги. Пострадавшие лежат прямо на земле. Им оказывают медпомощь. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах и обстоятельствах аварии.

Один из автомобилей превратился в груду металла

Коллеги из Башкирского спутникового телевидения со ссылкой на источники в госавтоинспекии сообщают, что всего в аварии пострадали пять человек. В одной из машин через лобовое стекло вылетела мать с ребенком. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, неизвестный пока автомобилист проехал на красный и получил удар от нескольких машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/719854" frameborder="0"></iframe> Серьезное ДТП в Уфе.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU