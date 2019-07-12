2019-07-12T14:12:31+03:00
Общество

Оставил записку и ушел в ночь: в Башкирии пропал Ильдар Хайруллин

Мужчина даже не взял с собой телефон
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Родные парня отказываются говорить, что он написал в запискеРодные парня отказываются говорить, что он написал в записке
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В Башкирии при загадочных обстоятельствах без вести пропал Ильдар Хайруллин. Как сообщает издание «Уфимские Нивы», близкие мужчины рассказали, что он покинул дом в селе Осоргино Уфимского района в ночь с 10 на 11 июля. Перед уходом мужчина оставил записку. Родные пропавшего отказываются рассказывать о содержимом послания. Примечательно, что мобильный телефон Ильдар оставил дома.

Всех, кто видел Ильдара Хайруллина или знает о его местонахождении, просят обратиться по номеру телефона 8-917-775-88-33.

Напомним, в Уфимском районе 11 июля также пропал 13-летний Александр Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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