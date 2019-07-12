2019-07-12T13:38:03+03:00
Спорт

На счету спортсменов из Уфы 15 медалей на Международных детских играх

Они получили четыре золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Вчера были разыграны четыре комплекта медалейВчера были разыграны четыре комплекта медалей
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Уфимские спортсмены завоевали 15 медалей на Международных детских играх. В первый состязательный день были разыграны четыре комплекта: в плавании, фехтовании, дзюдо и скалолазании.

Больше всего медалей заслужили дзюдоисты. На их счету 10 наград. Золото уфимской команде принесли Алия Мухаметьянова, Алина Галиева и Тимофей Шеин. Серебряные награды получили Полина Микитова и Булат Рахимов. Бронзу взяли Ксения Самойлова, Аскар Якупов, Камиль Гильязов, Егор Каленов и Наиль Гареев.

Золото в плавании принесла Виктория Лисицкая. Серебрянной медалью отметили команду пловцов, участвовавших в эстафете вольным стилем: Владислав Башаров, Дмитрий Каширин, Виктория Лисицкая, Александра Никитина и Мария Рашитова.

Отметились медалями фехтовальщики. Серебро взял Николай Киреев, бронза ушла Ирине Красноперовой и Елизавете Первушиной.

Летние Международные детские игры проходят в Уфе с 9 по 14 июля. В состязаниях участвуют 1207 спортсменов из 29 стран.

Напомним, завтра, 13 июля, из-за церемонии закрытия игр ограничат движение на центральных улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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