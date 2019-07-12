Жительницы Башкирии устроили откровенные танцы на проезжей части
На днях прямо посреди одной из оживленных улиц Стерлитамака три юные красавицы устроили откровенный танец. Девушки расположились на выделенной полосе и принялись дрыгать телами в такт зажигательной музыке.
Проезжающие мимо автомобилисты поначалу не поняли, что происходит. Но завидев танцующих издалека, стали снижать скорость, чтобы получше их разглядеть. Как выяснилось, красавицы снимали видеоролик, который выложили в социальные сети. По всей видимости, они хотели привлечь внимание не столько автомобилистов, сколько сделать рекламу студии танцев.
Через некоторое время после того, как ролик опубликовали в одном из городских сообществ в социальной сети, администраторы группы его удалили.
Жительницы Башкирии устроили откровенные танцы прямо посреди проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU