2019-07-12T13:29:55+03:00
Общество

Жительницы Башкирии устроили откровенные танцы на проезжей части

Полуобнаженные девушки привлекли внимание автомобилистов
Алексей Безгодов
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Фото: скриншот видеороликаФото: скриншот видеоролика
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На днях прямо посреди одной из оживленных улиц Стерлитамака три юные красавицы устроили откровенный танец. Девушки расположились на выделенной полосе и принялись дрыгать телами в такт зажигательной музыке.

Проезжающие мимо автомобилисты поначалу не поняли, что происходит. Но завидев танцующих издалека, стали снижать скорость, чтобы получше их разглядеть. Как выяснилось, красавицы снимали видеоролик, который выложили в социальные сети. По всей видимости, они хотели привлечь внимание не столько автомобилистов, сколько сделать рекламу студии танцев.

Через некоторое время после того, как ролик опубликовали в одном из городских сообществ в социальной сети, администраторы группы его удалили.

Жительницы Башкирии устроили откровенные танцы прямо посреди проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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