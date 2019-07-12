Жительницы Башкирии устроили откровенные танцы на проезжей части

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-12T13:29:55+03:00

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На днях прямо посреди одной из оживленных улиц Стерлитамака три юные красавицы устроили откровенный танец. Девушки расположились на выделенной полосе и принялись дрыгать телами в такт зажигательной музыке.

Проезжающие мимо автомобилисты поначалу не поняли, что происходит. Но завидев танцующих издалека, стали снижать скорость, чтобы получше их разглядеть. Как выяснилось, красавицы снимали видеоролик, который выложили в социальные сети. По всей видимости, они хотели привлечь внимание не столько автомобилистов, сколько сделать рекламу студии танцев.

Через некоторое время после того, как ролик опубликовали в одном из городских сообществ в социальной сети, администраторы группы его удалили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/719836" frameborder="0"></iframe> Жительницы Башкирии устроили откровенные танцы прямо посреди проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU